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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»

«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» показала, что осталось за кадром в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Видео доступно в YouTube-канале «Локомотива».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, ему ассистировал нападающий Фёдор Смолов. «Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.

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