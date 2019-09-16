«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»
Пресс-служба «Локомотива» показала, что осталось за кадром в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Видео доступно в YouTube-канале «Локомотива».
Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, ему ассистировал нападающий Фёдор Смолов. «Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.
В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.
- 16 сентября 2019
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
15:42
-
15:29
-
15:28
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:21
-
14:20
-
14:01
-
13:55
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:05
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
11:06
Партнерский контент