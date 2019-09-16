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Де Хеа: для меня является честью возможность продолжить карьеру в «МЮ»

Де Хеа: для меня является честью возможность продолжить карьеру в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Испанский вратарь Давид де Хеа поделился эмоциями от продления контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Для меня является честью возможность провести восемь лет в этом замечательном клубе, и шанс продолжить здесь свою карьеру. Когда я приехал сюда, то не мог представить, что сыграю более 350 матчей за клуб. Теперь моё будущее определено. Все, что я хочу — это помочь этой команде добиться того, во что я верю. Мы можем снова выиграть трофеи вместе.

Как один из самых старших игроков в команде, я хочу всячески помогать молодым футболистам, чтобы они понимали, что значит играть здесь. Я чувствую, что мне ещё многое предстоит сделать для «Манчестер Юнайтед». Команда может опираться на традиции успеха клуба и вознаградить наших болельщиков за их поддержку.

Я полон решимости продолжать отдавать должное фанатам за ту заботу, которую они оказали мне в хорошие и плохие времена», — приводит слова де Хеа официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с де Хеа
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