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Семак: «Лион» достаточно сбалансирован, у него огромный потенциал

Семак: «Лион» достаточно сбалансирован, у него огромный потенциал
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

«Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Она мне очень нравится. Что касается «Лиона», то пока сыграно мало матчей, чтобы делать выводы. Думаю, команда поднимется. Прошлые победы над „Лионом“? Нет никакой связи. Нас ждёт тяжёлый матч. Группа достаточно ровная. „Лион“ — очень молодая команда. В конце прошлого сезона они кого-то продали из лидеров и кого-то купили. В целом «Лион» достаточно сбалансирован, потенциал у него огромный.

Голы издали? Удар тульского «Арсенала» с 16 метров вряд ли можно назвать дальним. Хорошо иметь исполнителей, способных бить издали. «Лион» ими обладает. Нужно насыщать среднюю зону, чтобы не давать бить.

Караваев и Смольников — два хороших игрока на одну позицию. Есть хорошая конкуренция. Вячеславу нужно адаптироваться к команде, понять требования. У каждого есть свои плюсы и минусы. Важно ли, кто будет играть в центре обороны у „Лиона“? Нет, не важно. Мы знаем, что Денайер восстановился. Тренер «Лиона» лучше выпустит того, кто лучше готов. Думаю, выйдет Денайер. Но мы будет играть вне зависимости от состава соперника», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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