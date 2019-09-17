Адвокат Протасовицкого: поддержка Кокорина и Мамаева на суд никак не повлияет

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала о рассмотрении дела своего подопечного. Напомним, осенью прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.



«Новостей по Протасовицкому ждать 24 сентября. Рассмотрение по УДО перенесли на эту дату. Нам начали объяснять, что нет сведений от потерпевших. Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что он во всём этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.