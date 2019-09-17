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Брат Кокорина опубликовал сообщение после выхода на свободу

Брат Кокорина опубликовал сообщение после выхода на свободу
Футбол / РПЛ 0

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в социальной сети опубликовал сообщение.

«Спасибо всем за поддержку», — написал Кирилл Кокорин в «Инстаграме».

Напомним, осенью прошлого года Павел Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.

Сегодня, 17 сентября, братья Кокорины и Мамаев вышли из колонии на свободу.

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