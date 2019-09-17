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Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могут растерять своё мастерство за год

Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могут растерять своё мастерство за год
Футбол / РПЛ 0

Известный спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдёт на восстановление физических кондиций у форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева после их выхода из тюрьмы. Сегодня, 17 сентября, оба игрока покинули колонию.

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — цитирует Василькова «RT на русском».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что контракт Кокорина с петербургской командой рассчитан до конца нынешнего сезона и предполагает его возможную пролонгацию.

«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу
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