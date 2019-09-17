«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу

Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК „Зенит“ готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.



Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.



На протяжении всего разбирательства главный тренер „Зенита“ поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — сообщила пресс-служба «Зенита».