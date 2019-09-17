Колосков: надо сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.
«Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева, в УЕФА нам пойдут навстречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола», — цитирует Колоскова «RT на русском».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Краснодар» намерен обсудить возможное продолжение сотрудничества с Мамаевым, вышедшим на свободу из колонии. Ранее «быки» и в частности президент клуба Сергей Галицкий объявляли о намерении разорвать с 31-летним хавбеком контракт в связи с инцидентами, участником которых он стал, и его дальнейшим заключением. Более того, «Краснодар» направил в палату РФС заявление о расторжении соглашения с игроком.
- 17 сентября 2019
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