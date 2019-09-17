«Краснодар» из-за травм обсудит с Мамаевым продолжение сотрудничества

«Краснодар» намерен обсудить возможное продолжение сотрудничества с полузащитником Павлом Мамаевым, вышедшим на свободу из колонии, сообщает Sport24.
Ранее «быки» и в частности президент клуба Сергей Галицкий объявляли о намерении разорвать с 31-летним хавбеком контракт в связи с инцидентами, участником которых он стал, и его дальнейшим заключением. Более того, «Краснодар» направил в палату РФС заявление о расторжении соглашения с игроком.
По информации «Чемпионата», перемена настроения у «быков» связана с серьёзными кадровыми проблемами на фоне травм основных полузащитников.
Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным и его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким стал участником двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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