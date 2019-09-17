Брат Кокорина: в баню хочется и на машине прокатиться

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, какие выводы он сделал из нахождения в колонии и какие у его дальнейшие планы.

«Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть — люди заезжают и на 8, и на 10 лет. Такие довольно неприятные сроки… Какие-то жизненные уроки получил в колонии? Это я маме только расскажу.



Планы на жизнь? До Москвы доехать, отметиться у участкового — и всё. А дальше учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас первый курс будет.



В баню очень хочется. Ещё… Было желание на машине моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное — чтобы родственники не горевали сильно», — цитирует Кокорина «Московский комсомолец».

Напомним, осенью прошлого года Павел Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.