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Экс-нападающий «Вердера» близок к переходу в «Карпаты»

Экс-нападающий «Вердера» близок к переходу в «Карпаты»
Футбол / Германия 0

По информации «Чемпионата», бывший нападающий бременского «Вердера» Мелвин Лоренцен близок к переходу в «Карпаты».

24-летний немецкий форвард уже прибыл во Львов для подписания контракта с «Карпатами». Футболист может быть заявлен за украинский клуб вне рамок трансферного окна на правах свободного агента.

Лоренцен выступал в составе бременского «Вердера» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в голландский клуб «АДО Ден Хааг». В 2016 году нападающий провёл один матч в составе национальной команды Уганды.

«Карпаты» набрали 8 очков в семи матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Лидером соревнований в настоящий момент является донецкий «Шахтёр», набравший 21 очко в 7 матчах.

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