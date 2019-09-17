«Зенит» проиграл «Лиону» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Лион» принимал сверстников из «Зенита». Встреча прошла на стадионе «Федайи Сан» в Мюллигене и завершилась победой французской команды со счётом 4:2.



В компенсированное время первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Максим Бачинский. В начале второго тайма, на 48-й минуте форвард «Лиона» Матис Шерки отправил в ворота петербургской команды ответный мяч. Полузащитник Яя Сумаре вывел французский клуб вперёд в счёте на 55-й минуте. Третий гол за «Лион» забил нападающий Титуан Тома. На первой добавленной минуте форвард «Зенита» Кирилл Косарев сократил отставание в счёте. На 94-й минуте пенальти реализовал нападающий «Лиона» Эль-Хадж Коли.

«Лион» набрал 3 очка и возглавил турнирную таблице группы G. «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками «Лиона» и «Зенита» по группе G являются «Бенфика» и «РБ Лейпциг».