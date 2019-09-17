«Интер» избежал поражения в матче ЛЧ с пражской «Славией», забив на 92-й минуте
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал пражскую «Славию». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник пражской «Славии» Петер Олайинка, который отправил мяч в ворота «Интера» на 63-й минуте. В компенсированное время встречи счёт сравнял хавбек миланского клуба Николо Барелла.
Пражская «Славия» набрала 1 очко и возглавила турнирную таблицу группы F. Миланский «Интер» (1) — на 2-м месте. Соперниками итальянской и чешской команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Барселона», которые проведут матч также сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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