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«Интер» избежал поражения в матче ЛЧ с пражской «Славией», забив на 92-й минуте

«Интер» избежал поражения в матче ЛЧ с пражской «Славией», забив на 92-й минуте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал пражскую «Славию». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник пражской «Славии» Петер Олайинка, который отправил мяч в ворота «Интера» на 63-й минуте. В компенсированное время встречи счёт сравнял хавбек миланского клуба Николо Барелла.

Пражская «Славия» набрала 1 очко и возглавила турнирную таблицу группы F. Миланский «Интер» (1) — на 2-м месте. Соперниками итальянской и чешской команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Барселона», которые проведут матч также сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 19:55 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Олайинка – 63'   1:1 Барелла – 90+2'
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