«Он мне: «Ты чё?», а я ему: «Чё?». Лапочкин вспомнил абсурдный спор с Черчесовым
Арбитр Сергей Лапочкин вспомнил об абсурдном споре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«В Химках «Амкар» играл с ЦСКА. Закончился первый тайм, Черчесов ко мне подходит и говорит: «Ну ты чё?!». Я ему: «Чё?!». И разошлись. Вот и поговорили.
Бывает, дерзят молодые. Не хочу обижать игрока, но фамилию запомнил. Тоже мне пихал-пихал, я разозлился и спросил: «Ты кто такой?». Он мне гордо ответил: «Я – Рябокобыленко!». Клянусь, фамилию на всю жизнь запомнил. Слежу теперь за ним (смеётся)», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, на ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии.
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Лапочкин не стесняется работать на матчах любимой команды. Но не говорит какой.
- 18 сентября 2019
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