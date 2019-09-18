«Он мне: «Ты чё?», а я ему: «Чё?». Лапочкин вспомнил абсурдный спор с Черчесовым

Арбитр Сергей Лапочкин вспомнил об абсурдном споре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«В Химках «Амкар» играл с ЦСКА. Закончился первый тайм, Черчесов ко мне подходит и говорит: «Ну ты чё?!». Я ему: «Чё?!». И разошлись. Вот и поговорили.

Бывает, дерзят молодые. Не хочу обижать игрока, но фамилию запомнил. Тоже мне пихал-пихал, я разозлился и спросил: «Ты кто такой?». Он мне гордо ответил: «Я – Рябокобыленко!». Клянусь, фамилию на всю жизнь запомнил. Слежу теперь за ним (смеётся)», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии.