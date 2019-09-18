Тухель: Бензема — это топ-игрок, один из самых недооценённых в мировом футболе

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал грядущее противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1-го туре группового раунда Лиги чемпионов, а также поделился мнением о способностях форварда «Королевского клуба» Карима Бензема.



«Такое чувство, что Бензема играет за «Реал» уже лет 25. В игре с «Леванте» он выглядел устрашающе. На мой взгляд, это один из самых недооценённых игроков в мировом футболе. Это игрок топ-уровня, против которого очень сложно защищаться, потому что он играет не только чистую «девятку», а находится практически везде.



Это первый матч в группе, он ничего не решит. Я хочу, чтобы мы показали свой футбол, сыграли агрессивно и постарались победить. Мы сделали ряд перестановок, ввели в состав новичков», — приводит слова Тухеля испанское издание Marca.



«ПСЖ» сыграет домашний матч с «Реалом» сегодня, 18 сентября, начало — в 22:00 мск.

Тухель: Неймар — чувствительный парень, но не хочу осуждать болельщиков