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Тухель: Бензема — это топ-игрок, один из самых недооценённых в мировом футболе

Тухель: Бензема — это топ-игрок, один из самых недооценённых в мировом футболе
Футбол / Лига чемпионов 0

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал грядущее противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1-го туре группового раунда Лиги чемпионов, а также поделился мнением о способностях форварда «Королевского клуба» Карима Бензема.

«Такое чувство, что Бензема играет за «Реал» уже лет 25. В игре с «Леванте» он выглядел устрашающе. На мой взгляд, это один из самых недооценённых игроков в мировом футболе. Это игрок топ-уровня, против которого очень сложно защищаться, потому что он играет не только чистую «девятку», а находится практически везде.

Это первый матч в группе, он ничего не решит. Я хочу, чтобы мы показали свой футбол, сыграли агрессивно и постарались победить. Мы сделали ряд перестановок, ввели в состав новичков», — приводит слова Тухеля испанское издание Marca.

«ПСЖ» сыграет домашний матч с «Реалом» сегодня, 18 сентября, начало — в 22:00 мск.

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