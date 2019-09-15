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Тухель: Неймар — чувствительный парень, но не хочу осуждать болельщиков

Тухель: Неймар — чувствительный парень, но не хочу осуждать болельщиков
Футбол / Франция 0

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель признался, что не злится на фанатов клуба, освиставших форварда команды Неймара, а также вывесивших оскорбительный баннер в его адрес.

«Неймару было нелегко, потому что он чувствительный парень, но у него получилось справиться. Это жизнь, не так просто было фанатам во время трансферного рынка. Вот почему нужно принять их поведение. Не хочу осуждать их. Это было нелегко. Неймар может играть лучше. Ему нужно несколько игр, чтобы найти правильный ритм и обрести игровой тонус», — приводит слова Тухеля интернет-портал The Goal.

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» одержал минимальную победу над «Страсбургом» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота соперника на 92-й минуте ударом через себя.

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