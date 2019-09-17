Рамос не поможет «Реалу» в матче с «ПСЖ»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
В списке не оказалось защитника и капитана «сливочных» Серхио Рамоса, который не успел восстановиться от мышечной травмы.
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари – Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Адриан де ла Фуэнте;
полузащитники – Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес, Лукас Васкес;
нападающие – Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго.
Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится завтра, 18 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 17 сентября 2019
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