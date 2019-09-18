Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, как идут продажи билетов на игру со «Спартаком»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов рассказал о продажах билетов на матч 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком».
«Сегодня в 11 часов стартовала продажа билетов на матч «КАМАЗ» — «Спартак», всё проходит очень активно. Народ стоит около касс, ожидая покупки билетов. Думаю, билетов осталось не так много. Стадион будет заполнен полностью, в этом никто не сомневался и до начала продаж, и, скорее всего, сегодня билеты и закончатся.
По регламенту было положено выделить 600 билетов, но мы выделили 1200. Билет стоит 1000 рублей. На матче будут усиленные меры безопасности, конечно, в рамках разумного. Мы с гостеприимством примем и наших болельщиков, и болельщиков «Спартака». В Челнах много болельщиков красно-белых, как и в любом городе», — сказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 18 сентября 2019
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