В «Зените» пообещали организовать акцию в память о скончавшемся Риксене

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о намерении организовать акцию в память о бывшем полузащитнике клуба Фернандо Риксене, который сегодня, 18 сентября, скончался после продолжительной болезни.



«По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.



За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».

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