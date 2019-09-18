Медведев: смерть Риксена — очень печальная новость для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.
«Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации. Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей. От нас там присутствовал представитель фанатского движения, ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.
За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».
- 18 сентября 2019
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