Это'О: хочу стать первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов

Камерунец Самуэль Это'О, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, заявил, что в будущем хочет стать тренером. Он отметил, что желает возглавить «Барселону» и одержать с ней победу в Лиге чемпионов.
«Однажды я вернусь в „Барселону“. Я хочу быть первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов, и чтобы моя команда играла так же, как и команда Гвардиолы», — сказал Это'О в эфире программы Què t'hi Jugues.
38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».
Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год.
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