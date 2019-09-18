Это'О: хочу стать первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов

Камерунец Самуэль Это'О, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, заявил, что в будущем хочет стать тренером. Он отметил, что желает возглавить «Барселону» и одержать с ней победу в Лиге чемпионов.

«Однажды я вернусь в „Барселону“. Я хочу быть первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов, и чтобы моя команда играла так же, как и команда Гвардиолы», — сказал Это'О в эфире программы Què t'hi Jugues.

38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».



Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год.