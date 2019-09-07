Нападающий Это'О завершил карьеру

Камерунский нападающий Самуэль Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем», — написал футболист.

Фото доступно на странице Это'О в «Инстаграме».

За свою карьеру 38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».

Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую серию А.

Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год. Он четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). Вместе с национальной командой форвард выиграл два Кубка Африки и олимпийский футбольный турнир в Сиднее-2000.