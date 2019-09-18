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Ахметов: мотивация ЦСКА — побеждать в каждом матче ЛЕ, мы хотим прогрессировать

Ахметов: мотивация ЦСКА — побеждать в каждом матче ЛЕ, мы хотим прогрессировать
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов отметил высокую мотивацию команды в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Неприятно так долго добираться, хочется всё делать быстро. Но таковы условия и реалии, нам надо подстраиваться и не обращать внимания.

Лига чемпионов — космос, но Лига Европы — второй турнир. Здесь участвую команды, которые были в Лиге чемпионов. Мотивация — побеждать в каждой игре. Мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.

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