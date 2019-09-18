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«Ахмат» будет оспаривать трёхматчевую дисквалификацию Швеца

«Ахмат» будет оспаривать трёхматчевую дисквалификацию Швеца
Футбол / РПЛ 0

«Ахмат» намерен оспорить дисквалификацию полузащитника Антона Швеца, которую игрок получил по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать Швеца на три матча за это нарушение.

"«Ахмат» будет оспаривать трёхматчевую дисквалификацию Антона Швеца. Это чересчур жёсткое наказание за нарушение. Футболист «Ростова» сразу продолжил играть, не прибегая к помощи клубных врачей. Три игры — перебор. Мы подадим апелляцию, как только получим решение КДК", — говорится в заявлении «Ахмата», опубликованном на странице в «Твиттере».

Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
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