Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).
Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
«По Швецу комитет пришёл к общему мнению, что это серьёзное нарушение. Оно напоминает нарушение Понсе на вратаре московского «Динамо», Швец мог нанести очень серьёзную травму игроку «Ростова». Он дисквалифицирован на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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