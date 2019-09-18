Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).



Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.



«По Швецу комитет пришёл к общему мнению, что это серьёзное нарушение. Оно напоминает нарушение Понсе на вратаре московского «Динамо», Швец мог нанести очень серьёзную травму игроку «Ростова». Он дисквалифицирован на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



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