Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»

Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.

«По Швецу комитет пришёл к общему мнению, что это серьёзное нарушение. Оно напоминает нарушение Понсе на вратаре московского «Динамо», Швец мог нанести очень серьёзную травму игроку «Ростова». Он дисквалифицирован на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Норманн — о фоле Швеца: повезло, что у меня нога не сломана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент