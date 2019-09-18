«Байер» — «Локомотив»: Баринов забил после ошибки голкипера хозяев

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимает московский «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. К 38-й минуте «железнодорожники» вновь повели в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 37-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов забил гол после ошибки голкипера леверкузенского «Байера» Лукаша Градецки.



Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. В роли его ассистентов выступают Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный рефери – Томаш Мусял.



Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проводят свой матч в эти минуты. На данный момент счёт в этой встрече не открыт — 0:0.