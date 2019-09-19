«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче ЛЧ с «Байером»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала фото из раздевалки после победы команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (2:1).

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Напомним, «Локомотив» одержал гостевую победу в Лиге чемпионов впервые с 2002 года. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2002/03 «железнодорожники» на выезде обыграли турецкий «Галатасарай» со счётом 2:1.

«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками московского «Локомотива» и леверкузенского «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». В 2-м туре группового этапа турнира «Локомотив» примет «Атлетико», а «Байер» сыграет на выезде с «Ювентусом».