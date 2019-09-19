Сёмин: «Локомотив» хорошо играл без мяча, потому и победил

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).

«Веру до футболистов пришлось донести через правильный выбор игры, дисциплину и то, что матчи нужно играть на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без мяча. Сегодня мы хорошо играли без мяча, потому и победили. Ребята — молодцы. Одно дело — говорить, а другое — сделать. Сегодня они эту работу выполнили блестяще.

То, что Мариу и Жемалетдинов поменялись флангами, — это было указание, потому что мы проигрывали левый фланг в обороне. Жемалетдинов играл лучше и сохранил больше сил как линейный полузащитник.

Предматчевая установка, помимо очевидных моментов? Во-первых — надо забить. Нужно идти быстро в атаку. Было ещё несколько неплохих атакующих действий. Смолову просто нужно было делать завершающий удар и возвращаться назад. Вот и всё. А они стали разыгрывать лишние передачи.

Ожидали ли ляпы защитников и вратаря соперника? Это ошибки «Байера». Они диктовали ход игры за счёт владения мячом, но всё-таки наши в обороне сыграли практически без ошибок, за исключением, может быть, гола", — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».