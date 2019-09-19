Жемалетдинов назвал секреты победы в матче с «Байером»

Форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).

«Первым секретом успеха назову концентрацию. Вторым — тактику. Мы ничего не дали сделать им в середине поля, они играли больше через фланги, но и там тоже, в принципе, ничего не создали. У нас два гола — это они сами привезли, мы их накрыли. Хотя и сами пропустили нелепый гол. Рад, что выиграли. Всё отлично, идём дальше.

В конце было тяжеловато. Но в целом нам хватило физики. Бились из последних сил. Что касается смены позиций, то тренер нам с Мариу сказал поменяться — мы и поменялись. Без разницы, кому как играть — кто справа, а кто слева. Просто указание тренера.

Было желание убежать в концовке и ещё забить. Но уже сил не осталось. Тяжело, когда у соперника больше владения. Было тяжело убегать в атаку.

Какие слова звучали в раздевалке? На разных языках: красавцы, вамос и тому подобное", — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч ТВ».