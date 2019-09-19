Крыховяк: говорить о шансах на выход в плей-офф рано, будем биться до конца

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от выездной победы над «Байером» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.

«Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идём на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошёл только один матч, нам ещё предстоит играть против „Ювентуса“ и „Атлетико“. Мы будем биться до конца», — цитирует хавбека ТАСС.



Встречу в Германии из-за травм пропускали полузащитники российской команды Алексей и Антон Миранчуки. Польский хавбек отметил, что это заставило «Локомотив» сыграть строже в обороне.

«Конечно, они являются важными игроками. Сейчас мы хорошо действовали в обороне, но у нас было много моментов, чтобы забить, отлично играла вся команда», — добавил полузащитник.