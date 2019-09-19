Во Франции решили отказаться от Кубка лиги

Французская футбольная лига перестанет проводить Кубок лиги начиная со следующего года, сообщает BBC.
В турнире, который проходил каждый сезон с 1994 года, принимали участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги. Действующим обладателем трофея является «Страсбург». До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».
«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления. В зависимости обстановки лига оставляет за собой право перезапустить турнир в будущем», — говорится в сообщении лиги.
Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.
- 19 сентября 2019
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