Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Во Франции решили отказаться от Кубка лиги

Во Франции решили отказаться от Кубка лиги
Футбол / Франция 0

Французская футбольная лига перестанет проводить Кубок лиги начиная со следующего года, сообщает BBC.

В турнире, который проходил каждый сезон с 1994 года, принимали участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги. Действующим обладателем трофея является «Страсбург». До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».

«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления. В зависимости обстановки лига оставляет за собой право перезапустить турнир в будущем», — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.

Источник: BBC

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент