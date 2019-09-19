Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Верон: бесполезно и несправедливо сравнивать Месси с Марадоной

Верон: бесполезно и несправедливо сравнивать Месси с Марадоной
Футбол / Испания 0

Бывший аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон поделился мнением о лидере каталонской «Барселоны» Лионеле Месси и экс-игроке Диего Марадоне.

«Разница между ними заключается в эпохе, скорости футбола и личностях. Диего ознаменовал собой эпоху, и сегодня Месси делает то же самое. У них разные личности и разные способы играть в футбол. Они, несомненно, являются двумя историческими игроками, и нам повезло, что они аргентинцы.

Кто лучше? Это сложно, очень сложно. Некоторые говорят, что Марадона, поскольку он выиграл чемпионат мира. Те, кто не видел Диего и видел Месси, назовут Лионеля. Такие сравнения игроков, которые так много дали нам в футболе, кажутся очень несправедливыми. Подобные дискуссии ни к чему не приводят, они бесполезны», — цитирует Верона 90min.

Это'О: время доказало, что я был прав — Хави лучше Месси и Роналдиньо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент