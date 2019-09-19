Верон: бесполезно и несправедливо сравнивать Месси с Марадоной

Бывший аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон поделился мнением о лидере каталонской «Барселоны» Лионеле Месси и экс-игроке Диего Марадоне.
«Разница между ними заключается в эпохе, скорости футбола и личностях. Диего ознаменовал собой эпоху, и сегодня Месси делает то же самое. У них разные личности и разные способы играть в футбол. Они, несомненно, являются двумя историческими игроками, и нам повезло, что они аргентинцы.
Кто лучше? Это сложно, очень сложно. Некоторые говорят, что Марадона, поскольку он выиграл чемпионат мира. Те, кто не видел Диего и видел Месси, назовут Лионеля. Такие сравнения игроков, которые так много дали нам в футболе, кажутся очень несправедливыми. Подобные дискуссии ни к чему не приводят, они бесполезны», — цитирует Верона 90min.
- 19 сентября 2019
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