Президент ФИФА призвал власти Ирана пускать женщин на стадионы

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к властям Ирана с призывом пускать женщин на стадионы.

«Надеюсь, Федерация футбола Ирана и власти страны откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию. Недавно я связывался с ними несколько раз. Сейчас в Иране находится делегация членов ФИФА, и я с нетерпением жду от них хороших новостей.

Понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем всё будет сделано надлежащим и безопасным способом, но сейчас настал момент изменить положение вещей. ФИФА ожидает позитивных изменений, уже начиная со следующего домашнего матча Ирана, в октябре», — цитирует Инфантино CNN.

Женщинам в Иране запретили посещать спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.