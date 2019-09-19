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Президент ФИФА призвал власти Ирана пускать женщин на стадионы

Президент ФИФА призвал власти Ирана пускать женщин на стадионы
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к властям Ирана с призывом пускать женщин на стадионы.

«Надеюсь, Федерация футбола Ирана и власти страны откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию. Недавно я связывался с ними несколько раз. Сейчас в Иране находится делегация членов ФИФА, и я с нетерпением жду от них хороших новостей.

Понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем всё будет сделано надлежащим и безопасным способом, но сейчас настал момент изменить положение вещей. ФИФА ожидает позитивных изменений, уже начиная со следующего домашнего матча Ирана, в октябре», — цитирует Инфантино CNN.

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