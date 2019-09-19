Дивеев вывел ЦСКА вперёд в матче с «Лудогорцем»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Дивеев забил на 11-й минуте, точно пробив после навеса со штрафного в исполнении Николы Влашича.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.