«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» — ЦСКА. Встреча состоится 19 сентября и начнется в 22:00 мск.



Ставка: победа «Лудогорца» за 2.70.



«Многие недооценивают чемпиона болгарского чемпионата. На мой взгляд, зря. Посмотрите на результаты «Лудогорца» — они редко проигрывают. Команда очень уверенно прошла квалификацию Лиги Европы. Много забивает.



У ЦСКА в последнем матче мало что получалось. Да, «армейцы» в концовке вырвали победу, потому что стали бить издали. Но к игре вопросов много.



По моему мнению, на данный момент «Лудогорец», который, ко всему прочему, играет на своем поле, предпочтительнее».

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол «Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.