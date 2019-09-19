«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» — ЦСКА. Встреча состоится 19 сентября и начнется в 22:00 мск.
Ставка: победа «Лудогорца» за 2.70.
«Многие недооценивают чемпиона болгарского чемпионата. На мой взгляд, зря. Посмотрите на результаты «Лудогорца» — они редко проигрывают. Команда очень уверенно прошла квалификацию Лиги Европы. Много забивает.
У ЦСКА в последнем матче мало что получалось. Да, «армейцы» в концовке вырвали победу, потому что стали бить издали. Но к игре вопросов много.
По моему мнению, на данный момент «Лудогорец», который, ко всему прочему, играет на своем поле, предпочтительнее».
«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол
«Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.
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