Сульшер: «Манчестер Юнайтед» сам создал сложности для себя в матче с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу со счётом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».



«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться.

Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка. Уверен, что Гринвуд поедет домой и будет счастлив своему голу.

Думаю, что у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех», — приводит слова Сульшера ВВС.