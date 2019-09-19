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«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Астану» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Астану» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы L Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Астану». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд на 73-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Фред.

Лига Европы. Группа L. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 Гринвуд – 73'

В другом матче 1-го тура группы L Лиги Европы «Партизан» принимал АЗ. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 12-й минуте открыл форвард АЗ Калвин Стенгс. В середине первого тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Йонаса Свенссона. На 42-й минуте хавбек «Партизана» Бибрас Натхо сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма Натхо оформил дубль. Ничью нидерландской команде принёс нападающий Мирон Боадю на 66-й минуте.

Лига Европы. Группа L. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Стенгс – 12'   1:1 Натхо – 42' (пен)   2:1 Натхо – 61'   2:2 Боадю – 66'
Удаления: нет / Свенссон – 27'
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