«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Астану» в Лиге Европы

В матче 1-го тура группы L Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Астану». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд на 73-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Фред.

В другом матче 1-го тура группы L Лиги Европы «Партизан» принимал АЗ. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 12-й минуте открыл форвард АЗ Калвин Стенгс. В середине первого тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Йонаса Свенссона. На 42-й минуте хавбек «Партизана» Бибрас Натхо сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма Натхо оформил дубль. Ничью нидерландской команде принёс нападающий Мирон Боадю на 66-й минуте.