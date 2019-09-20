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СМИ: «Барселона» заплатила окружению Гризманна € 14 млн за переход

СМИ: «Барселона» заплатила окружению Гризманна € 14 млн за переход
Футбол / Испания 0

«Барселона» заплатила представителям нападающего Антуана Гризманна € 14 млн за переход из «Атлетико». Как сообщает Mundo Deportivo, это следует из переписки между представителями каталонского клуба и окружением игрока сборной Франции.

Издание утверждает, что переписка велась в марте, а это может помочь «Атлетико», который считает действия «Барселоны» незаконными и требует выплаты не € 120 млн, а € 200 млн. Сделка была заключена после 1 июля, когда сумма за Гризманна снизилась сразу на € 80 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что если в Федерации футбола Испании выяснит, что каталонцы всё же начали вести переговоры с французским футболистом раньше допустимого срока, то их могут наказать. Один из вариантов наказания – дисквалификация домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Однако такое развитие событий маловероятно. Также сине-гранатовых могут наказать небольшим штрафом в размере € 300.

«Барселону» всё ещё могут наказать за переговоры с Гризманном
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