Клопп: нигде не написано, что «Ливерпулю» не суждено обыграть «Челси» в гостях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Челси» в 6-м туре английской Премьер-лиги, который состоится 22 сентября в Лондоне и начнётся в 18:30 мск.



«Почему мы не можем выиграть на «Стэмфорд Бридж» с 2016 года? Потому что обе команды хороши. Это не здорово для нас, но я не ощущаю этой проблемы. Мы предпримем ещё одну попытку, и чем дольше продолжаются подобные серии, тем скорее мы их прервём. Мы едем в Лондон за результатом. В 2016 году мы победили всех из топ-6, но столкнулись с другими проблемами. Нигде не написано, что нам не суждено обыграть «Челси» в гостях.



Сейчас мы в хорошей форме, и нам нужно сохранить её. Но непосредственно мы хотим прибавить», — приводит слова Клоппа BBC.

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