Бородюк о словах про отдых сборной России в клубах: слухи абсолютно неинтересны
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера московского ночного клуба «Рай» Андреаса Лобжанидзе, рассказавшего об отдыхе национальной команды в ночном клубе во время чемпионата Европы–2008.
«Во-первых, сборная добилась в настоящий момент лучшего результата в истории российского футбола. Во-вторых, была проделана профессиональная работа. И в-третьих, все слухи и домыслы не комментирую. Они абсолютно неинтересны», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, сборная России на Евро-2008 добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до полуфинала и завоевав бронзовые медали.
«Бред! Мифы и легенды». Билялетдинов о словах про отдых сборной России в клубах
- 20 сентября 2019
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