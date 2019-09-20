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Бородюк о словах про отдых сборной России в клубах: слухи абсолютно неинтересны

Бородюк о словах про отдых сборной России в клубах: слухи абсолютно неинтересны
Футбол / Сборная России 0

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера московского ночного клуба «Рай» Андреаса Лобжанидзе, рассказавшего об отдыхе национальной команды в ночном клубе во время чемпионата Европы–2008.

«Во-первых, сборная добилась в настоящий момент лучшего результата в истории российского футбола. Во-вторых, была проделана профессиональная работа. И в-третьих, все слухи и домыслы не комментирую. Они абсолютно неинтересны», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, сборная России на Евро-2008 добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до полуфинала и завоевав бронзовые медали.

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