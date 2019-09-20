Кононов: готов работать в «Спартаке» до побед

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» прокомментировал мнение, что ему стоит подать в отставку.

«Делаю своё дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально.

Готов работать в «Спартаке» до побед — это самое главное. На остальные темы не хочу говорить. Хочу напомнить, что ушло много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем.

Настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто. В какой-то степени было определённой неожиданностью, что я не могу быстро дать результат.

У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты, и я уверен, что они будут прогрессировать», — приводит слова Кононова Sport24.