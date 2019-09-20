Уходите из «Спартака», Олег Георгиевич. Даже если Федун вас не уволит

Даже если бы «Спартак» не проиграл «Уфе», мы всё равно сказали бы эти слова: «Кононов должен уйти». Должен уйти, потому что при нём команда не только прекратила развитие, но и играет всё хуже и хуже. Должен уйти, потому что не сдержал ни одного из обещаний – ни игровых, ни турнирных. Должен уйти, потому что остаётся последним героем токсичной эпохи времён увольнения Массимо Карреры и травли Дениса Глушакова.
Да, если брать третий пункт, то Кононову было непросто. Он приходил в «Спартак» времён смуты, когда значительная часть болельщиков выступала против своего же тренера. Он зацепил этап чистки, когда игроки уходили и приходили скорее всего без его ведома. Он стал участником скоростной и хаотичной закупки, направленной не на сиюминутные победы, а на какие-то там перспективы.
Но кто Кононов такой, чтобы ему сочувствовать? Разве не он, а кто-то другой согласился на уход играющего в пас Романа Ерёменко? Разве не он не упёрся из-за Зе Луиша и Фернандо? Разве не он согласовал двух лосей в центре поля за 30 млн евро, которые умеют много бегать, но не очень качественно играют в футбол? И разве не он должен был отвечать за себя как за тренера, который умеет если уж и не сразу побеждать, то ставить комбинационный футбол? За всё это Олег Георгиевич получил больше миллиона евро – расскажите шахтёрам, что в такой ситуации кого-то нужно жалеть.
В том, что Кононов сломался, нет ничьей вины. Он, например, получал исключительную для тренера поддержку от СМИ, хоть последние полгода, примерно с зимних сборов, и ходил с вечно недовольным лицом. Но хотя бы не озлобленным, как его помощники. Да, сейчас им будет ещё тяжеловатенько, но это адекватная компенсация за шанс стать великими и поднять «Спартак». Их штаб объективно очень многих подвёл.
Но самое пикантное в этой истории, что Федун вряд ли решится на увольнение прямо сейчас. Пообещал же не трогать тренера до декабря. Поэтому Кононов, если он хочет сохранить честь, должен подать в отставку сам. Сказать «я ухожу», собрать в чемодан любимые вещи и отбыть куда-нибудь на воды, поправлять себя после испытания «Спартаком».
Ну а кто должен стать новым тренером? Понятно, что Черчесов. Только это летом. А сейчас подойдёт любой – хоть Булатов, хоть незаменимый в таких случаях Гунько, хоть Баду с Романьоли! Команда, если в ней есть достойные футболисты, сама справится. Она уже это доказывала.
- 20 сентября 2019
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