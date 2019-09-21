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Гол «Лестера» в ворота «Тоттенхэма» был отменён после просмотра видеоповтора

Гол «Лестера» в ворота «Тоттенхэма» был отменён после просмотра видеоповтора
Футбол / Англия 0

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» арбитр Пол Тирни отменил гол в ворота гостей, использовав систему VAR.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 15-й минуте «лисы» после розыгрыша стандарта буквально затолкали мяч в ворота соперника. Голкипер «Тоттенхэма» Пауло Гассанига неудачно отбил мяч перед собой, а далее хозяева затолкали мяч в ворота. Однако видеоповтор показал, что сразу два футболиста хозяев находились в положении вне игры.

Шестой тур АПЛ стартовал вчера, 20 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Борнмут». Гости одержали победу со счётом 3:1. «Тоттенхэм» перед шестым туром набрал 8 очков. В случае победы лондонцы наберут 11 баллов и выйдут на вторую строчку в турнирной таблице. У «Лестера» также 8 очков.

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