Гол «Лестера» в ворота «Тоттенхэма» был отменён после просмотра видеоповтора

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» арбитр Пол Тирни отменил гол в ворота гостей, использовав систему VAR.
Видео доступно на «Чемпионате».
На 15-й минуте «лисы» после розыгрыша стандарта буквально затолкали мяч в ворота соперника. Голкипер «Тоттенхэма» Пауло Гассанига неудачно отбил мяч перед собой, а далее хозяева затолкали мяч в ворота. Однако видеоповтор показал, что сразу два футболиста хозяев находились в положении вне игры.
Шестой тур АПЛ стартовал вчера, 20 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Борнмут». Гости одержали победу со счётом 3:1. «Тоттенхэм» перед шестым туром набрал 8 очков. В случае победы лондонцы наберут 11 баллов и выйдут на вторую строчку в турнирной таблице. У «Лестера» также 8 очков.
- 21 сентября 2019
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