Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Нижний Новгород» и «Авангард» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Нижний Новгород» и «Авангард» сыграли вничью в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал курский «Авангард». встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота нижегородской команды отправил нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев. Таким образом, курский клуб продлил серию без побед в ФНЛ до 8 матчей.

«Нижний Новгород» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (12) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 34 очка в 13 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Авангард К
Курск
1:0 Ставпец – 20'   1:1 Минаев – 45+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент