«Нижний Новгород» и «Авангард» сыграли вничью в матче ФНЛ

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал курский «Авангард». встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота нижегородской команды отправил нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев. Таким образом, курский клуб продлил серию без побед в ФНЛ до 8 матчей.



«Нижний Новгород» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (12) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 34 очка в 13 матчах.