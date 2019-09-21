«Нижний Новгород» и «Авангард» сыграли вничью в матче ФНЛ
В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал курский «Авангард». встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота нижегородской команды отправил нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев. Таким образом, курский клуб продлил серию без побед в ФНЛ до 8 матчей.
«Нижний Новгород» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (12) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 34 очка в 13 матчах.
- 21 сентября 2019
-
17:07
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:43
-
15:27
-
15:24
-
15:10
-
15:05
-
14:54
-
14:54
-
14:36
-
14:35
-
14:08
-
14:07
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:26
Партнерский контент