«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» пять голов к 18-й минуте. Это рекорд АПЛ
«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги в домашнем матче 6-го тура с «Уотфордом».
Уже к 18-й минуте «горожане» забили сопернику пять голов, не пропустив при этом ни разу. Как сообщает Opta в «Твиттере», никому ранее в истории этого соревнования не удавалось так быстро повести со счётом 5:0.
Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» проходит в эти минуты на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После пяти туров «Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Ливерпулю» (15) и «Лестер Сити» (11), который уже провёл свой матч в 6-м туре. «Уотфорд» (2) располагается на последней, 20-й строчке.
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