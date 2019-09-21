Дзюба: давайте создадим петицию, чтобы мой гол засчитали

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о незасчитанном голе в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:0).
«Умолял Сергея Карасёва засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Но всё-таки не засчитали. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как всё было разыграно!
Я вообще расстроен. Считаю, нужно ввести этот гол в Клуб Федотова. Его нужно засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста.
Ну нельзя такие не засчитывать. Как в касание принял, отдал, принял — гол. Ну не знаю, это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR. Всё.
Если бы была опция выбрать какой-то из незасчитанных голов и засчитать его, какой бы я выбрал? Последний. Могли бы все эти пять не засчитать, а мои два засчитать, и мы 2:0 выиграли бы. Если серьёзно, главное, что выиграли.
Далерка меня опять лишил ассистентского хет-трика. Ну говорю — травят! Ладно, ничего, это футбол. Пойду просто расстроюсь, поплачусь в подушку. Это обидно, чёрт возьми», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
- 21 сентября 2019
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