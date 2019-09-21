«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с «Фортуной», забив три гола в концовке
В матче 7-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Фортуну». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Фортуны» Марк Димерс на 25-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Витесса» Тим Матавж. Спустя три минуты гости снова вышли вперёд — отличился защитник Мартин Анга-Лётшер. В концовке матча форвард хозяев Брайан Линссен оформил дубль. В компенсированное время ещё один мяч в ворота «Фортуны» отправил хавбек Матуш Беро.
«Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, «Фортуна» (2) занимает предпоследнее, 17-е место.
Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 7-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
4 : 2
Фортуна
Ситтард-Гелен
0:1 Димерс – 25' 1:1 Матавж – 59' 1:2 Анга-Лётшер – 62' 2:2 Линссен – 81' 3:2 Линссен – 83' 4:2 Беро – 90+1'
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