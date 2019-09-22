Фати решает, за какую сборную ему играть

Бори Фати, отец полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, прокомментировал ситуацию, в которой оказался его сын. После получения гражданства Испании, Ансу будет играть за сборную этой страны, но Бори лоббирует интересы сборной Португалии. Ансу Фати родился в Гвинее-Бисау. Это бывшая португальская колония, получившая независимость в 1973 году.
«Я всегда мечтал, что мой сын будет играть за Португалию. Думаю, он тоже об этом думал. Но теперь всё несколько усложнилось.
Мы уже провели ряд встреч с секретарем Федерации футбола Португалии, но потом на нас стали сильно давить испанцы. Мне даже звонил президент Федерации футбола Испании.
Ансу чувствует себя португальцем, он должен играть за сборную этой страны. К тому же он общается с Умару Эмбало из «Бенфики». Теперь всё в руках Ансу, это исключительно его решение», — приводит слова Фати A Bola.
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