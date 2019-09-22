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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 22 сентября в 16:00

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 22 сентября в 16:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Ли Мэйсон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (8) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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