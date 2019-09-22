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Источник: «Ювентус» продаст Дибалу в январе

Источник: «Ювентус» продаст Дибалу в январе
Футбол / Италия 0

«Ювентус» расстанется с форвардом Пауло Дибалой в зимнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

Согласно информации источника, на продаже аргентинца настаивает главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри. Наставник чемпионов Италии не видит места в команде для 25-летнего нападающего, так как считает, что тот несовместим на поле с главной звездой «Юве» Криштиану Роналду.

В текущем сезоне на клубном уровне Дибала принял участие в трёх матчах, проведя на поле в общей сложности 96 минут. Результативными действиями нападающий не отметился. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость аргентинца на сегодняшний день составляет € 85 млн.

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